Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике проводится проверка по факту массового отравления учащихся одной из школ города Чебоксары.

Как сообщает ведомство, всплеск желудочно-кишечных расстройств у учащихся был зафиксирован в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. По предварительным данным всего с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 учеников школы. Со слов родителей жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой днем ранее.

Незамедлительно на место происшествия прибыли следователи. В настоящее время проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся, будут установлены причины и условия, этому способствовавшие. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

12.03.2020

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