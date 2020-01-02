В Чебоксарах арестован водитель иномарки, совершивший наезд на мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

По информации следователя отдела по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии Сергея Артемьева, в отношении 27-летнего молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее чебоксарец привлекался к уголовной ответственности и только за 2019 год имеет 20 фактов нарушений ПДД.

Напомним, что наезд на 10-летнего пешехода был совершен 28 декабря около 16:20 возле торгового центра по улице Калинина. Мальчик переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. После совершения наезда водитель иномарки с места происшествия скрылся. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки полицейским удалось установить местонахождение автомобиля «Форд Фокус» и его 27-летнего владельца. Он был освидетельствован, состояние опьянения установлено.

2.01.2020

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