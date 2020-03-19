По сообщению Гидрометцентра Чувашии, днем 19 марта на территории республики ожидается усиление ветра. Его скорость при порывах может составить до 20 метров в секунду.

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

19.03.2020

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