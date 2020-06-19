Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.

«У меня есть подтверждение по официальным каналам», — сказал собеседник агентства.

В конце мая стало известно, что бывшего главу республики госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева создана Правительственная комиссия по организации похорон Михаила Игнатьева.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Игнатьева, который скончался умер 18 июня в 2020 года в Санкт-Петербурге.

— Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю, — сказал Олег Николаев.

Он подчеркнул, что смерть родного человека — всегда больно и неожиданно.

— Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся, — добавил врио Главы Чувашии.

Правительство республики окажет необходимую помощь семье Михаила Игнатьева. По распоряжению временно исполняющего обязанности Главы Чувашской республики Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.

Справочно Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района. В декабре 1996 года назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики. В апреле 1999 года был направлен руководить Чебоксарским районом. В январе 2002 года был назначен на должность министра сельского хозяйства в ранге первого вице-премьера правительства. В 2010 году в России тогдашний президент России Дмитрий Медведев предложил на должность президента Чувашии Михаила Игнатьева. 28 июля на заседании внеочередной тридцатой сессии Госсовета Чувашии Игнатьев был наделен полномочиями президента Чувашской Республики на срок 5 лет. 29 августа официально вступил в должность. В сентябре 2015 года на выборах главы Чувашии Игнатьев избран на новый пятилетний срок. 29 января 2020 года отрешен от должности президентом России в связи с утратой доверия.

19.06.2020

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