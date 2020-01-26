Вчера в п. Кугеси на 70-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты «Таван Ен» Геннадий Андриянович Егоров. Он возглавлял издание с 1983 по 1992 годы, после работал ответственным секретарем. Геннадий Егоров работал в период, когда газета получила другое название – «Тăван Ен» (ранее она носила название «Ленинец», «Колхозник çулĕпе»).

Геннадий Егоров родился 9 сентября 1950 года в д. Большой Чигирь Чебоксарского района. Закончив Толиковскую школу Чебоксарского района, ое продолжил учебу на историко-филологическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1973 году он стал дипломированным специалистом, в 1991 году – выпускником Российского социально-политического института в Москве. Стаж в печатной деятельности начат с 1973 года, когда его пригласили в редакцию Моргаушской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ». Откуда он был призван в ряды Советской армии. Отслужив, продолжил деятельность в редакции газеты в должности отвественного секретаря.

В 1978 году Геннадий Егоров вернулся в родной Чебоксарский район и в редакции газеты «Ленинец» возглавил отдел сельского хозяйства, затем стал заместителем редактора. К 1983 году, когда его утвердили на должность редактора газеты «Ленинец», за плечами было уже много лет работы в районной газете.

Ему пришлось в этой ответственной должности работать в сложный период распада политичекой власти. Он писал много и содержательно, поддерживал сотрудничество с республиканскими изданиями.

31 августа 1991 года на внеочередном районном совете народных депутатов был рассмотрен вопрос сохранения районной газеты и ее переименовании. Народные депутаты приняли решение о том, что учредителем редакции будет районный совет. Редактором также утвердили Геннадия Андрияновича. К переименованию издания редактор подошел очень основательно, на страницах издания подавали развернутую дискуссию, куда вовлекали и читателей. Тогда 7 процентов из всего количества авторов писем не согласились с предложением переименовать издание. К примеру, А. Смирнова предложила название «Колхозник хаçачĕ», Т. Верендеева – «Çĕнĕ пурнăç», А. Егоров – «Тĕрĕслĕх çулĕпе», В. Лаврентьев – «Хăват», А. Ефимова – «Тăванъен». После изучения мнения читателей, подведения итогов голосования на расширенном заседании райисполкома было решено, что с 1 октября 1991 года Чебоксарская районная газета стала издаваться с названием «Тăванъен» вместо «Ленинец».

20 марта 1992 года на 9-ой сессии районного совета народных депутатов 21-ого созыва депутата Андрияна Егорова избирают председателем районного совета народных депутатов. Далее он пробовал себя директором центра занятости Чебоксарского района, где проработав с 1993 по 1997 годы, вернулся в родную редакцию. Здесь он трудился ответственным секретарем. С 1979 года являлся членом Союза журналистов Российской Федерации. За упорный труд и значительный вклад в развитие журналистики был удостоен множества дипломов, почетных грамот.

Прощание с Геннадием Егоровым пройдет завтра, 27 января, в п. Кугеси возле дома 26 по улице Советская.

При подготовке материала использованы сведения из книги Ф. Коестантинова «Тăван Ен»: 85 çул халăхпа пĕрле»

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http://tavanen.ru/15-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0/

http://tavanen.ru/история/

26.01.2020

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