9 января по Чувашской Республике и в Чебоксарах ожидается «желтый» уровень опасности (порывы ветра 13-18 м/с). Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, а также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

По данным портала «Погода в Чувашии» к региону приближается зона осадков, связанная с прохождением фронтов окклюзии североатлантического циклона. Сегодня вечером и предстоящей ночью они принесут снегопады с метелями. В Чебоксарах осадки начнутся ближе к 16 часам. По прогнозу Гидрометцентра, в городе может выпасть 2 мм осадков. Завтра днем потеплеет до ноля градусов.

9.01.2020

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