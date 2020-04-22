Сильные порывы ветра ожидаются в Чувашии в четверг

22 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

23 апреля в Чебоксарах и Чувашской Республике прогнозируются местами порывы ветра до 16 м/с, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает  ЦУКС  МЧС РФ по Чувашии. 

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

22.04.2020

www.tavanen.ru

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