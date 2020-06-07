7 июня сетевому изданию «Таван Ен» исполняется три года. 7 июня 2017 года Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации СМИ.

За три года работы сетевое издание стало одним из главных хедлайнеров новостей в Чувашии. Получение свидетельства о регистрации СМИ позволило сетевому изданию выйти в «Яндекс. Новости» и размещаться в федеральной поисковой новостной строке. Уже не редкость, когда три из пяти новостей в топ-Яндекс — сайта www.tavanen.ru. Благодаря федеральному новостному поисковику установлен рекорд посещаемости сетевого издания 11 апреля 2020 года — 28539 просмотров. Средняя суточная посещаемость — 5-6 тысяч просмотров в сутки.

Напомним, что после получения свидетельства о регистрации сетевого издания, структура сайта была полностью переформатирована, сгенерирована с социальными сетями и месснджерами. Теперь с него в один клик можно отправлять новость на свою личную страницу в любой из социальных сетей, поделиться ею в популярных мессенджерах. За последний год на сайте появились новые сервисы — теперь поделиться новостью можно просто нажав кнопку любимого мессенджера. Работа по совершенствованию облика сайта продолжается.

Многие заходят на сайт и утром, и по вечерам, потому что знают, что здесь срочная информация (особенно о ДТП, пожарах, происшествиях) может появиться в любую минуту. И ее ждут. Безусловным плюсом сайта является огромный фотобанк, который постоянно обновляется. На сайте освещаются массовые республиканские мероприятия, при этом ставка делается на качественный фоторяд.

Еще один бонус сайта — группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой появляются новости о России и мире, необычные фотографии, смешные видеоролики. Ее можно смотреть прямо на сайте.

Для многих сетевое издание «Таван Ен» — это возможность узнать достоверную и полезную информацию о Чувашии, ведь мы работаем под лозунгом «Кто» Таван Ен» читает, тот все знает».

7.06.2020

www.tavanen.ru