Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов с заместителем министра сельского хозяйства Инной Волковой и главой администрации Николаем Хорасевым в рамках рабочей поездки побывали в хозяйстве ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района. В хозяйстве их встретили генеральный директор Мефодьева Елена Васильевна, директор Анучин Сергей Алексеевич и управляющий Михайлов Сергей Геннадьевич. Основной вид деятельности хозяйства – производство и реализация молока. Сергей Алексеевич ознакомил всех с животноводческим комплексом, рассказал о перспективах и дальнейшем развитии хозяйства, осенью этого года планируют запустить коровник на 600 голов. По оперативным данным в хозяйстве поголовье дойных коров составляет 837 голов, удой на одну корову составляет 26,1 кг в день. Об этом сообщает администрация Чебоксарского района.

Также Артамонов посетил СПССК «Деревенский дворик» руководитель Константинов Анатолий Николаевич, под названием «Деревенский дворик» объединились фермерские хозяйства Чувашии (на сегодняшний день зарегистрированных членов кооператива 27), производящих мясные полуфабрикаты и деликатесы, колбасные изделия. СПССК «Деревенский дворик» завершает строительство здания производственного цеха по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции (логистического центра).

15.05.2020

www.tavanen.ru