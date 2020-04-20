С 3 по 19 апреля проходил республиканский онлайн-конкурс для молодых семей Чувашии «Семья дома». На конкурс были поданы 21 заявка из 7 районов и городов республики, в основных этапах приняли участие 14 семей. Онлайн-конкурс состоял из 4 заданий, на выполнение которых давалось 2-3 дня: семейная фотография «Вместе на кухне веселее!»; видеоролик «Тренируйся дома»; видеоролик «Сам себе режиссер» (тема: «Самоизоляция»); творческий конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе по ряду номинаций отмечены семьи Чебоксарского района. В номинации «Художественная выразительность» — семья Александра и Анастасии Ананьевых (Чебоксарский район); номинация «Самая креативная семья» — семья Геннадия и Алёны Ильиных (Чебоксарский район); номинация «Самая музыкальная семья» — семья Андрея и Юлии Петровых (Чебоксарский район); номинация «Самая танцующая семья» — семья Дмитрия и Ирины Коптевых (Чебоксарский район); номинация «Самая творческая семья» — семья Василия и Татьяны Мироновых (Чебоксарский район).

По итогам всех конкурсных испытаний победители распределились следующим образом: I место – семья Алексея и Юлии Герасимовых (г. Чебоксары); II место – семья Романа и Натальи Петровых (Канашский район); III место – семья Александра и Алины Семеновых (Чебоксарский район).

20.04.2020

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