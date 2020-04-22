Два спецрейса 21 апреля вернули в Россию застрявших за границей наших соотечественников из Индии и Турции. По уже отработанной схеме их приняли в Казани и поместили на две недели в карантин в санатории «Васильевский».

Это стало возможно благодаря личным договоренностям главы республики Олега Николаева с зампредседателя Правительства России Татьяной Голиковой и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По состоянию на 8 утра 22 апреля за границей все еще находятся 211 жителей Чувашии, в том числе 22 ребенка. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии руководителя Республики на родину удалось вернуть 21 нашего земляка: 7 – из Индии, 8 – из Таиланда, 2 – из Турции, 1 – из США, 1– из Латвии, 1 – с Кипра, 1 – из Испании.

Что нужно сделать россиянам, которые хотят вернуться на родину из-за границы, но не могут этого сделать из-за ограничений в связи с коронавирусом:

Шаг 1. В первую очередь, заполнить заявление на Едином портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/395103/1, указать сведения о себе, своей семье, месте пребывания и контактную информацию. Заявку на внесение корректировок в анкету можно подать через чат-бот @Gosuslugi_sochelp_bot в Telegram. После электронной проверки всех данных гражданин получит уведомление о результате рассмотрения своего заявления, а также информацию о дате и номере рейса для отправки в Россию. Уведомление будет отправлено на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые были указаны в заявлении.

Шаг 2. По итогам рассмотрения заявления на портале Госуслуги гражданам будет оказана в том числе и финансовая помощь. На дополнительную поддержку могут претендовать все, у кого есть на руках обратные авиабилеты в Россию на период с 16 марта по 31 мая 2020 года. Материальная помощь составляет 2 400 рублей на человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в размере 1 600 рублей в день. Помощь оказывается за период с даты предполагаемого отъезда (указанной в авиабилете) до возвращения в Российскую Федерацию.

Те, у кого нет авиабилета на этот период, также смогут получить помощь. Им необходимо обратиться в ближайшие российские посольства и консульства для оформления документов.

Шаг 3. Жителям Чувашской Республики дополнительно рекомендуется заполнить еще одну анкету – региональную: https://forms.cap.ru/modules/form_builder/published/Chuvashia.php

Это поможет местным властям уточнить данные по количеству людей, находящихся за пределами Российской Федерации, выйти с ними на связь (через мессенджеры и общие чаты) и выстроить маршрут возвращения наших земляков: в организованном порядке, отдельными группами доставить их до аэропорта вылета, по прилету – сопроводить до места нахождения обсерватора. Напомним, что по возвращении из-за границы россияне должны в обязательном порядке соблюсти 14-дневный карантин.

22.04.2020

www.tavanen.ru