По решению врио Главы Чувашии Олега Николаева в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии все населённые пункты получат по 100 тысяч рублей. При этом для городов и поселков городского типа средства будут рассчитаны исходя из численности жителей. На что потратить деньги жители городов, деревень, сел и поселков будут решать сами.

К примеру, это могут быть детские площадки, памятники, стелы, любые работы по благоустройству и так далее.

«Эти деньги выделяются, чтобы увековечить 100-летие Чувашской автономии. Важно, что каждый населенный пункт получит денежные средства. Здесь также надо отметить, что нет требований к софинансированию проектов», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил вице-премьер Правительства Чувашии Сергей Артамонов, из бюджета республики на эти цели будет выделено 300 млн рублей. Документ об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов планируется принять до конца этой недели. Муниципальные образования получат деньги уже в первой половине июля.

С учетом коротких сроков, муниципалитетам предложили обсудить с жителями направления использования средств в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля.

15.06.2020

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