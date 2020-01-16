В конце 2019 года племенная база Чувашской Республики пополнилась двумя племенными сельхозорганизациями. Приказом Минсельхоза России ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района и СПК «Цивиль» филиал ЗАО «Агрофирма «Куснар» Цивильского района отнесены к племенным репродукторам по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В государственный племенной регистр внесена соответствующая запись.

В настоящее время в молочном скотоводстве республики насчитывается 18 племенных хозяйств, из которых 4 племзавода и 14 племрепродукторов. По итогам 2019 года поголовье племенных коров молочного направления составило 10,3 тысячи голов (17 % больше показателя 2018 года).

Племенные хозяйства показывают более высокую молочную продуктивность по сравнению с товарными хозяйствами. В 2019 году в племенных хозяйствах произведено 71,2 тысячи тонн молока. Это 126,5 % к уровню 2018 года и составляет 49 % валового производства молока по сельхозорганизациям.

Средний надой молока на 1 племенную корову составил более 7400 кг (110,4 % к уровню 2018 года). В среднем по республике во всех категориях хозяйств этот показатель составляет более 5400 кг.

16.01.2020

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