Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с ректором Чувашской ГСХА Андреем Макушевым.

Андрей Макушев сообщил, что 10 апреля заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Увайдовым подписан приказ № 188 «О переименовании федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». В соответствии с документом академия переименована в федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный аграрный университет».

Сергей Артамонов поздравил ректора со значимым для аграрного вуза решением, отметив, что оно стало возможным благодаря инициативе врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Он напомнил, что вопрос о присвоении ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» статуса аграрного университета рассматривался на встрече Олега Алексеевича с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым 18 марта текущего года.

Министр выразил надежду, что переименование академии станет дополнительным стимулом в повышении качества подготовки молодых специалистов для агропромышленного комплекса республики, позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить конкурентоспособность вуза и имидж аграрного образования.

11.04.2020

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