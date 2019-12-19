Сегодня состоится пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Декабрь 19, 2019 - Актуально - нет комментариев

Сегодня в полдень в Москве стартует ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. 

Для участия в мероприятии от Чувашской Республики аккредитованы представители Национальной телерадиокомпании Чувашии Анжелика Иванова, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев, редакций газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов и газеты «Грани» Дмитрий Новак. Всего в 15-й пресс-конференции примут участие около 1,9 тысячи представителей российских и иностранных СМИ.

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Начало — в 12.00.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия»«Россия 24»Первый канал, радиостанции «Маяк» , «Вести ФМ» и «Радио России». В прямом эфире и на сайте телеканала ОТР будет осуществляться сурдоперевод.

19.12.2019

www.tavanen.ru

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