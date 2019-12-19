Сегодня в полдень в Москве стартует ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина.

Для участия в мероприятии от Чувашской Республики аккредитованы представители Национальной телерадиокомпании Чувашии Анжелика Иванова, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев, редакций газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов и газеты «Грани» Дмитрий Новак. Всего в 15-й пресс-конференции примут участие около 1,9 тысячи представителей российских и иностранных СМИ.

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Начало — в 12.00.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия», «Россия 24», Первый канал, радиостанции «Маяк» , «Вести ФМ» и «Радио России». В прямом эфире и на сайте телеканала ОТР будет осуществляться сурдоперевод.

19.12.2019

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