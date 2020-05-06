Сегодня презентуют клип на песню «День Победы» на чувашском языке

6 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В национальных республиках легендарную песню «День Победы» исполняют на родных языках регионов. 6 мая марафон принимает Чувашия: в социальных сетях и в эфирах телеканалов покажут клип на легендарную композицию в чувашском исполнении.

Видеоролик записывали в столице Чувашии в мемориальном комплексе «Победа», в музее воинской славы и во дворце культуры Тракторостроителей. В съемках участвовали солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской филармонии, известные исполнители республики, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

6.05.2020

www.tavanen.ru 

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