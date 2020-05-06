В национальных республиках легендарную песню «День Победы» исполняют на родных языках регионов. 6 мая марафон принимает Чувашия: в социальных сетях и в эфирах телеканалов покажут клип на легендарную композицию в чувашском исполнении.
Видеоролик записывали в столице Чувашии в мемориальном комплексе «Победа», в музее воинской славы и во дворце культуры Тракторостроителей. В съемках участвовали солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской филармонии, известные исполнители республики, хор «Соловушки», певческая капелла «Классика», народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».
6.05.2020
www.tavanen.ru
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