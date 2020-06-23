Свыше двух миллионов рублей было похищено со счетов жителей Чувашии за минувшие сутки. 22 июня в полицию обратились 13 потерпевших от действий аферистов.

Под предлогом блокировки банковских карт у трех жителей Чувашии были похищены свыше 600 тысяч рублей, еще трое потерпевших перевели в общей сложности 19 тысяч рублей за несуществующие товары, предложенные злоумышленниками на сайте бесплатных объявлений.

Заработать на «фондовой бирже» попытался 41-летний вурнарец, вложивший в фейковую депозит-платформу 1 миллион 176 тысяч рублей. После исчезновения интернет-странички и псевдо-консультанта, потерпевший обратился в полицию.

В фактах хищения денежных средств еще у 6 потерпевших под предлогами предоставления интим-услуг, одобрения кредита и просьбой одолжить сумму через взломанный аккаунт в соцсети, правоохранителям предстоит детально разобраться.

МВД по Чувашской Республике предупреждает о возросшей активности аферистов и напоминает об опасности общения с незнакомыми людьми, интересующимися вашими сбережениями. Не стоит переводить денежные средства на неизвестные счета и абонентские телефонные номера. Никому не сообщайте реквизиты своих карт.

23.06.2020

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