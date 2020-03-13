В Министерстве обороны Российской Федерации под председательством министра Сергея Шойгу состоялось совещание по анализу сбора материалов по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны и создания единой базы данных героев. Она ляжет в основу создания парка «Патриот» в Московской области.

На сегодняшний день в военкомате Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии сформирована база данных на 300 солдат и офицеров, а с фронта не вернулся 6481 уроженец Чебоксарского района.

Сбор фотографии и материалов об участниках ВОВ проходит в администрациях сельских поселений или в военном комиссариате.

В ближайшее время будет принято решение об открытии мобильных пунктах приема фотографий и материалов в библиотеках,МФЦ, других местах массового пребывания граждан.

Военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров рассказал, какие в военкомат поступают сведения. В частности, родственники принесли документы уроженца д.Шакулово, лейтенанта Василия Тимофеева, который в годы войны был командиров взвода, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»; а также матроса Василия Алексеева из д.Ойкасы, который в годы ВОВ был пулеметчиком, телефонистом, командиром, награжден медалью «За победу над Японией».

Данные сведения будут использованы в мозаичных картинах о войне, просмотра фотографий через терминалы в галерее «Дорога памяти» на территории при Главном храме Вооруженных сил России в Московской области. Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, расположится на территории Парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. На территории храмового комплекса будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства. Посетители погрузятся в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на стены залов, благодаря технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут участником Керченского морского сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре. В настоящее время идет сбор средств на строительство храма. Материалы можно предоставлять в электронном виде на адрес aleksander.cotch@yandex.ru.

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13.03.2020

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