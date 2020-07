View this post on Instagram

Сбитый пешеход сбежал с места аварии.. Что делать водителям? В любом случае-на зебре это было или вне её-вызвать экипаж ГИБДД. Иначе — перспектива лишиться водительского удостоверения на срок до 1,5 лет за оставление места ДТП.