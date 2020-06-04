С 3 апреля на территории Республиканского детского санатория «Лесная сказка» Минздрава Чувашии действует обсерватор для медицинского наблюдения за теми, кто опосредованно или напрямую контактировал с зараженными COVID-19, но не имеет признаков заболевания и первичные анализы – отрицательные.

2 июня из обсерватора «Лесная сказка» выехали последние лица, находящиеся под медицинским наблюдением. 3 июня проведена заключительная дезинфекция. С начала мая сотрудники не раз проводили экологические субботники.

Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии готовится принять первых отдыхающих. А подразделение «Алый парус» санатория останется работать в режиме обсерватора до особого распоряжения. На 3 июня здесь находится 12 человек, отъезд 4 из них состоится 4 июня.

В первую смену в санатории «Лесная сказка» ожидается заезд около 300 человек. Заезды планируются на 21 календарный день.

Для заезда как всегда необходима санаторно-курортная карта, справка об эпидокружении, справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции при наличии одного отрицательного результата на мазок из носоглотки до приезда в санаторий.

Лечебные процедуры тоже преимущественно индивидуальные, чтобы исключить лишние контакты. По этой же причине будет организованна расстановка столов в столовой – такая, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, то есть расстояние между столами – не менее 2 м, рассадка – по одному человеку за стол (кроме членов одной семьи).

Отряды будут состоять из 15-20 человек. Все массовые мероприятия будут отменены, в том числе родительские дни. Все будет организованно согласно внутреннему распорядку дня.

4.06.2020

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