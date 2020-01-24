В Чувашской Республике вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется из 1704 населенных пунктов (98,8 % от общего количества населенных пунктов). На начало деятельности регионального оператора (1 октября 2018 года) твердые коммунальные отходы на постоянной основе вывозились из 898 населенных пунктов. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Оплата населением предоставленной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов с начала деятельности регионального оператора выросла с 44 до 83 процентов, что свидетельствует о повышении платежной дисциплины жителей республики. При этом следует отметить, что в городах уровень оплаты услуги выше, чем в поселениях муниципальных районов. Среди «отстающих» муниципальных районов, с наиболее низким уровнем сбора за предоставленную услугу – Батыревский (49%) , Шумерлинский (51%) районы.

В целях повышения платежной дисциплины главам поселений рекомендовано проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости оплаты предоставленной услуги, указать на предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение обязанностей по оплате услуг, с приведением информации о претензионно-исковой работе регионального оператора, когда по решению судов взыскиваются не только основной долг за предоставленную услугу, но и госпошлина с судебными расходами.

В свою очередь главы поселений обратились к представителю регионального оператора с вопросом о необходимости актуализации клиентской базы регионального оператора в целях исключения из нее домохозяйств, в которых отсутствуют проживающие и, соответственно, в указанных домохозяйствах образование отходов не производится. Представителем регионального оператора предложено представить списки домохозяйств, в которых проживающие отсутствуют долгое время, либо вновь строящихся или не построенных индивидуальных домов на участках выделенных под застройку. На основании представленных данных указанные домовладения будут исключены из клиентской базы.

Многими главами поселений отмечено, что с момента начала работы регионального оператора наблюдается уменьшение несанкционированных свалок мусора как вокруг, так и в самих населенных пунктах, благодаря поддержке республики построены контейнерные площадки, где установлены евроконтейнеры для накопления отходов.

Как отмечено специалистами Минстроя Чувашии, задачей на ближайшую перспективу является переход на раздельный сбор мусора, направленный на снижение отходов, поступающих на захоронение. При этом часть собираемого мусора необходимо направлять на вторичную переработку. При переходе на раздельный сбор мусора будет применен понижающий коэффициент к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.

24.01.2020

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