По данным на 10 часов 1 июля в Чебоксарском районе на Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовало 28817 человек, это составляет 64,66 процентов от общего числа избирателей. Число избирателей в списке — 44569. Максимальная явка — на избирательном участке номер 1738 в д. Малые Карачуры (86,80 процентов), номер 1750 в с. Акулево (86,34 процентов). Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Чебоксарского района Зоя Маслова.

1.07.2020

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