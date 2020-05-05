По данным на вечер 4 мая, в Чувашии у 795 человек подтвержден коронавирус. Под наблюдением находятся 1592 человека, 595 из которых госпитализированы.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Степанов Владимир призвал жителей региона более ответственно относиться к режиму самоизоляции, соблюдать все требования и меры предосторожности, не подвергать опасности себя и окружающих, набраться терпения.

Министр предостерег, что 80-90% случаев заболевания COVID-19 протекают без выраженной клинической картины, по сути, бессимптомно. Люди выглядят здоровыми, но при этом являются потенциальной угрозой, особенно для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

«В начале эпидемии в Чувашии процент людей, которые являются носителями либо переносят заболевание бессимптомно, был равен 40-50 процентам. На сегодняшний день процент бессимптомного носительства достигает 80-90», — подчеркнул Степанов Владимир.

Продолжается работа по выявлению граждан, не соблюдающих режим изоляции. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время предписания с требованием о самоизоляции выданы 320 жителям региона. Это те, у кого подтвердился коронавирус, а также так называемые контактные лица первой очереди, то есть непосредственно вступавшие в контакт с инфицированными.

Как отметила Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская, за последние сутки почти треть из тех, кому было предписано находиться дома, покидали места постоянного пребывания. Это 96 человек.

Людей, имеющих на руках предписания Роспотребнадзора о соблюдении режима самоизоляции, постоянно обзванивают, информируют посредством смс-сообщений. Несмотря на это, они, представляя потенциальную опасность, продолжают рисковать сами и подвергать риску окружающих.

На сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике на рассмотрении находится 16 материалов для возбуждения административных дел. «Эти люди должны находиться в изоляции. Мы уже пригласили их для составления протокола. Протоколы об административном правонарушении будут составлены после окончания сроков изоляции», — подчеркнула Надежда Луговская.

Тем, кто нарушил предписания Роспотребнадзора, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Также за нарушение режима самоизоляции предусмотрена уголовная ответственность, если в результате правонарушения коронавирусом заразятся другие.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике обратила внимание, что наиболее высокая заболеваемость регистрируется в Янтиковском, Порецком и Ядринском районах.

В Янтиковский район коронавирусную инфекцию завезли из Нижневартовска. COVID-19 получил там дальнейшее распространение именно потому, что жители района не соблюдали режим самоизоляции.

«В среднем мы ежедневно регистрируем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией от 7 до 8 процентов. Этот прирост находится несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации, но еще не критично. Однако в ряде районов, которые я назвала, заболеваемость высокая», — сообщила Надежда Луговская.

5.05.2020

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