В Чувашии с 21 апреля 2020 г. разрешается осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении при наличии пропуска.

На заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что в условиях ограничения межмуниципальных перевозок появилось много нелегальных перевозчиков. На прошлой неделе сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике на автотрассах при въезде в город Чебоксары Чувашской Республике провели контрольно — рейдовые проверки соблюдения Указа Главы Чувашской Республики № 92 от 03.04.2020 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». По результатам контрольно — рейдовых проверок выявлены многочисленные нарушения, составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

С сеголдняшнего дня и по понедельник систему электронных пропусков будут тестировать. А со вторника надо сделать её сделают обязательной для автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам.

Как сообщает Минтранс Чувашии, пропуск оформляется путем регистрации на сайте propusk.cap.ru на Портале органов государственной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». С 18-20 апреля сайт propusk.cap.ru будет работать в тестовом режиме, все желающие могут потренироваться, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей.

18.04.2020

www.tavanen.ru