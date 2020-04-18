17 апреля в д. Саруй Урмарского района на территории дома культуры создана памятная аллея в честь полного кавалера ордена Славы Павла Порфирьевича Порфирьева – ветерана войны, с 1952 по 1976 год трудившегося в лесном хозяйстве. Посадка деревьев состоялась в рамках Международной акции «Сад памяти». Посадить памятные деревья пришли сын и племянники мужественного уроженца д. Саруй. В посадке приняли участие и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев, глава администрации Урмарского района Андрей Васильев. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

В честь героя были высажены 114 деревьев. Аллея из туй, сосен, елей будет напоминать жителям и гостям д. Саруй о Великой Победе, ветеранах, земляках – участниках Великой Отечественной войны, сложивших головы на поле брани, их подвигах. «Сад памяти» будет вечным памятником и наказом потомкам беречь мир и не допускать повторения страшных дней войны.

Акция «Сад памяти» инициирована «Волонтерами Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, реализуется при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников.

Разбить свой «Сад памяти» может каждый желающий. Для этого можно посадить дерево даже на своем участке: на даче или придомовой территории. Если такой возможности нет, организаторы акции предлагают онлайн-формат участия: нарисовать дерево, сделать поделку с детьми и разместить фотографию работы на сайте садпамяти2020.рф.

18.04.2020

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