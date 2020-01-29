Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев огласил Послание Государственному Совету. Его прокомментировало руководство Чебоксарского района.

Глава Чебоксарского района Николай Хорасев считает: «28 января 2020 года Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев обратился к Государственному Совету Чувашской Республики с традиционным ежегодным Посланием.

В Послании Михаил Васильевич затронул очень важные, значимые, вопросы для нашей республики. Особенно радует направление развития сельских территорий. Улучшение качества жизни, улучшение благосостояния жителей Чебоксарского района напрямую зависит от экономики района, доступности трудоустройства на селе, наличия достойно оплачиваемых рабочих мест, создание передовых высокотехнологичных производств и модернизация имеющихся.

Открытость, честность, публичность – вот главные принципы, на которых всегда будет строиться взаимодействие государственной и муниципальной власти с гражданским обществом Чувашии.

Для реализации задач обозначенных в Послании, необходимо активное участие гражданского общества в жизни нашей республики, нашего района и результативная работа всех ветвей и уровней власти для достижения общих целей.

Мы всегда готовы к диалогу с жителями нашего района. Готовы воплотить в жизнь все замыслы и цели, поставленные в Послании лавы Чувашской Республики.

И.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова отметила: «Ежегодное Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики — безусловно, значимое событие, в Послании Глава подводит итоги минувшего года и ставит задачи, которые необходимо решить в году наступившем.

Оптимистично воспринимаются приведенные Главой в Послании данные. То, что Чувашия является аграрной республикой не секрет, однако показатели, в данном направлении достигнутые в прошедшем году, вызывают, по меньшей мере, чувство гордости.

Одной из приоритетных задач поставленных Главой является улучшение качества жизни граждан республики, развитие комфортной среды проживания. В данном направлении в нашем районе ведется активная работа, реализуются государственные программы и национальные проекты, решаются вопросы дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустраиваются сельские территории, развиваются отрасли культуры и спорта, сельские поселения обеспечиваются современными фельдшерско-акушерскими пунктами. Очень важно продолжать работу в указанных направлениях, развивать сельские территории.

Важно отметить решение о повышении республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч рублей для многодетных семей. В совокупности с федеральными средствами и другими мерами социальной поддержки это достойная помощь семьям Чувашии, которая поможет решить актуальные проблемы многодетных семей.

Глава Чувашии подчеркнул важность такой задачи, как борьба с бедностью и обеспечение роста доходов населения, создание высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест во всех отраслях реального сектора экономики, в том числе и на селе. Для этого требуется дальнейшее инвестиционное развитие республики, новые высокотехнологичные производства.

Мы будем работать над поставленными задачами, будем делать все для улучшения качества жизни, роста благосостояния каждого жителя Чебоксарского района».

29.01.2020

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