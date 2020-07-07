Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «СУОР». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем строительной организации, уклонился от уплаты налогов за 2014 – 2016 годы на общую сумму более 100 млн рублей путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы понесенных возглавляемой им организацией расходах по взаимоотношениям с иными аффилированными с ним предприятиями, в том числе осуществлявшей работы по строительству его личного дома.

Кроме того, обвиняемым в подаваемых в налоговый орган документах указывался явно завышенный размер понесенных расходов при строительстве объектов.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу.

7.07.2020

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