Глава Чувашии Михаил Игнатьев освободил своим Указом Кочеткова Виктора Владимировича от должности руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики.
Временное исполнение обязанностей руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики возложено на Юркина Александра Петровича, заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.
18.01.2020
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