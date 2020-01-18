Руководитель Госжилинспекции Чувашии отправлен в отставку

18 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев освободил своим Указом Кочеткова Виктора Владимировича от должности руководителя Го­сударственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики.

Временное исполнение обязанностей руководителя Го­су­дарственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главного го­су­дарственного жилищного инспектора Чувашской Республики  возложено на Юркина Александра Петровича, заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

18.01.2020

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