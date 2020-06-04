Руководители Чебоксарского района обратились к населению

4 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чувашии из-за ситуации с коронавирусом запрещено посещение кладбищ на Троицу и в преддверии неё. Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев обратился к жителям района с просьбой отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и проявить ответственность.

Также с обращением выступил главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов, попросив помянуть усопших дома.

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Васильев напомнил о важности соблюдения санитарных правил, обратился с просьбой  ограничить посещение мест массового скопления людей.

4.06.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости