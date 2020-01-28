Сергей Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства: «Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету Чувашской Республики отметил, что благодаря общим усилиям трудовых коллективов, инвесторов и государства агропромышленный комплекс республики стал быстрорастущим сектором экономики. «Сегодня наши аграрии не только полностью обеспечивают продуктами питания жителей Чувашии, но и ежегодно экспортируют свою продукцию в 37 стран мира почти на 25 миллионов долларов США», — сказал Михаил Игнатьев. Глава Республики поставил перед аграриями задачу удвоения объемов агроэкспорта в ближайшие 5 лет. Уверен, мы справимся с поставленной задачей. Подтверждением тому являются результаты нашей работы. По итогам прошлого года индекс сельскохозяйственного производства составил 105%. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля, второе – по производству молока, третье – по производству зерновых и четвертое — по производству мяса на сто гектаров сельхозугодий…» Читать дальше >>>

Владимир Викторов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения: «Могу уверенно сказать, что прочный фундамент республиканского здравоохранения сформирован. Все приоритеты были четко расставлены Президентом России Владимиром Путиным и Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, и они стали основой национальных и региональных проектов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено более 19 млрд рублей в народосбережение республики. Наша сильная сторона, как подчеркнул Михаил Васильевич, – сеть фельдшерско-акушерских пунктов. На сегодня взамен ветхих построено 206 ФАПов, мы будем продолжать обновление. За 2018-2019 гг. в республику поступил 21 передвижной ФАП, что позволяет ежегодно охватывать медосмотрами 33 тысячи сельских жителей труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов. Плюс к этому, поступили два маммографа и флюорограф. Историческое событие для столицы региона – открытие многопрофильной поликлиники. Мы пошагово ведем работу по повышению доступности качественной медицинской помощи всем жителям Чувашии. Руководитель региона поставил задачу к 100-летию Чувашской автономии построить и ввести в эксплуатацию новый детский инфекционный корпус. Мы эту задачу выполним. Но это не все наши амбициозные планы…» Читать дальше >>>

Светлана Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов: «В Послании Главы Чувашии прозвучало очень много задач, направленных на улучшение качества жизни жителей республики, на создание комфортных условий для их проживания. Эти задачи носят стратегический характер и потребуют принятия дополнительных нормативных правовых актов, а также выделения значительных финансовых средств. К примеру, Михаил Игнатьев отметил, что в текущем году наша цель – «охватить модернизацией более 800, или 66 процентов, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы», чтобы обновление зданий и оборудования при получении социальных услуг почувствовали все жители республики. На решение этой задачи из бюджета республики планируется направить не менее 8 млрд рублей. В рамках поддержки предпринимательского сообщества, Глава Чувашии в очередной раз подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для развития бизнеса. В частности, в дополнение к введению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, с учетом Послания Президента России Владимира Путина, предстоит расширить меры поддержки налогоплательщиков республики в рамках налогового регулирования. Для этого нам нужно внести соответствующие изменения в действующее законодательство, а также обеспечить дополнительными источниками связанные с этим выпадающие доходы бюджета. Не сомневаюсь, что благодаря реализации мероприятий, обозначенных в Послании Михаила Игнатьева, положительные изменения во всех сферах жизнедеятельности сможет ощутить каждый житель Чувашии».

Сергей Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики: «В своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев дал всестороннюю оценку положению дел в республике, определил основные направления развития Чувашии на 2020-й и ближайшие годы. Глава подчеркнул: «Именно образование в большей степени формирует качество человеческого капитала – создает компетентного специалиста, развивает в нем предпринимательские способности, делает его умелым организатором, способным находить эффективные пути решения проблем». На протяжении ряда лет статья на образование является одной из самых больших расходных статей бюджета. В 2019 году в республиканском бюджете на развитие образования было направлено около 20 млрд рублей. Михаил Васильевич отметил, что в системе образования за последние годы проделана колоссальная работа. Активно строятся детские сады и школы, развивается система дополнительного образования детей, уделяется серьезное внимание вопросам здоровья школьников — это и занятия плаванием, и обеспечение с 1 сентября 2020 года горячим питанием учащихся начальных классов. Современное оборудование, повышение квалификации педагогов, цифровизация образовательного процесса направлены на повышение доступности качественного школьного образования...». Читать дальше>>>

Сергей Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики: «В области реализации социальной политики Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев акцентировал внимание на важности мероприятий, направленных на обеспечение роста доходов жителей республики, модернизации рабочих мест и поддержку семей при рождении детей. Четко обозначена цель — обеспечить в Чувашии комфортные привлекательные условия проживания. С 1 января 2020 года в социальном обеспечении отдельных категорий граждан планируется ряд изменений. В частности, благодаря совершенствованию системы социальной помощи государственной поддержкой будет охвачено еще больше лиц старше 50 лет, матерей и многодетных семей. Особое внимание необходимо уделить реализации инициатив, предложенных Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Качественное исполнение задач по увеличению коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году, повышению доходов жителей республики, стимулирование семей к рождению детей должно стать фундаментом нашей работы на ближайшие годы. Прогнозируемый объем финансирования за 6 лет (2019 – 2020 годы) составит более 28 млрд рублей. Правительство Чувашии воплощает в жизнь долгосрочную политику поддержки материнства и детства, в том числе в рамках масштабного национального проекта «Демография». За время действия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» планируется направить более 23 млрд рублей на ежемесячные выплаты на первых, третьих или последующих детей, на федеральный и республиканский материнский капитал, а также экстракорпоральное оплодотворение. Сегодня Михаил Васильевич отметил, что семейные ценности во все времена имели особое значение для народа Чувашии, который позитивно откликается на совершенствование мер поддержки. Огромные средства выделяются на стимулирование рождаемости, а также поддержку малообеспеченных и многодетных семей. У нас растет количество семей, в которых рождаются третьи и последующие дети. Для них Глава Чувашии предложил в полтора раза увеличить размер республиканского материнского капитала со 100 тысяч до 150 тысяч рублей…» Читать дальше>>>

Иван Исаев, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: «Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поставил четкие, конкретные задачи в своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики. Для обеспечения качества окружающей среды нам предстоит до 2024 года ликвидировать на территории республики все закрытые объекты размещения отходов, выполнить мероприятия по оздоровлению Волги, улучшить качество питьевой воды, в том числе посредством приведения источников водоснабжения в технически исправное состояние, а также завершить мероприятия по восстановлению лесов Заволжья, пострадавших от лесных пожаров в 2010 году. В ближайшие пять лет необходимо построить 13 объектов, позволяющих в три раза сократить объем загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волга и ее притоки, в том числе завершить в 2020 году строительство очистных сооружений для дождевых стоков в центральной части г. Чебоксары и коллектор с очистными сооружениями в Вурнарах. 1 млрд 143 млн рублей будет направлено на рекультивацию шламонакопителей ГУП «БОС» Минстроя Чувашии. Реализация этого мероприятия снизит риск попадания накопленных загрязнений в реку Волга, улучшит качество жизни 127 тыс. человек – жителей города Новочебоксарск...» Читать дальше >>>

Алексей Грищенко, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики: «В своем Послании Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поставил задачу Минстрою Чувашии совместно с органами местного самоуправления и организациями строительной отрасли обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020 году не менее 750 тыс. кв. м жилья. В 2019 году в Чувашии введено порядка 660 тыс. кв. м жилой площади. Минстрой Чувашии работает в тесном взаимодействии с предприятиями строительного комплекса республики, а также с муниципалитетами для того, чтобы вовремя устранять все препятствия, мешающие вводу объектов жилья. В республике в 2019 году начал работу Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике, и уже сегодня принято решение о выделении средств федерального Фонда на достройку трех проблемных объектов республики. Здесь совместно с администрациями городов Чебоксары и Новочебоксарск предстоит еще много работы. Также Глава акцентировал внимание на решении жилищного вопроса и создании комфортной среды для проживания как в городах так и на селе…» Читать дальше >>>