20 февраля в Доме Правительства состоялось заседание Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка. В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов, руководители территориальных подразделений правоохранительных органов.

Обсуждены результаты борьбы с преступностью в прошлом году, а также основные задачи по обеспечению правопорядка, которые стоят перед правоохранительными органами в настоящее время.

В 2019 году на территории Чувашской Республики зарегистрировано почти 12,5 тысячи преступлений, что на 5% больше, чем за 2018 год. В структуре преступности более половины приходится на преступления против собственности, 12% составляют преступления против жизни и здоровья граждан, 9% – преступления экономического состава, 8% – в сфере незаконного оборота наркотиков.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев заострил внимание на росте числа хищений, совершенных бесконтактным способом. Их доля составила более 20% от всех зарегистрированных преступлений и 40% от преступлений против собственности.

«На сегодняшний день в связи с развитием цифровых технологий развиваются формы преступных деяний по отношению к гражданам и, очевидно, нам надо вырабатывать меры превентивных действий по профилактике такого рода преступлений», – отметил руководитель региона.

Министр внутренних дел по Чуваш­ской Республике Виктор Шметков сообщил о создании специализированного подразделения по борьбе с такими преступлениями. Рост числа преступлений, совершённых бесконтактным способом, достиг 60%. Сотрудниками полиции уже осуществлено более 70 выездов в командировки для установления и задержания преступников за пределами республики.

«В результате на 37% возросло количество раскрытых преступлений. 300 преступников привлечены к уголовной ответственности, из них 102 – жители других регионов», – проинформировал глава ведомства. Вместе с тем, по его данным, две тысячи фактов остались нераскрытыми. В целом у жителей республики мошенниками похищено более 113 млн рублей.

Принято решение провести широкую работу по предупреждению граждан. Соответствующие материалы о распространенных схемах бесконтактного мошенничества планируют разместить в жилом секторе, учебных заведениях, торгово-развлекательных центрах, медицинских и социальных организациях, в общественном транспорте. Кроме того, эту тему рекомендовано поднять на встречах с трудовыми коллективами в рамках Единого информационного дня.

На совещании также обсудили вопросы противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Подведены итоги проделанной работы по взысканию задолженности по алиментным платежам. Врио Главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание на практику УФССП России по Чувашской Республике по проведению совместно с представителями Советов отцов и Союзом женщин Чувашии мероприятий с приглашением должников. Он рекомендовал главам администраций районов использовать данный опыт вовлечения общественности в процессе работы комиссий по делам несовершеннолетних, советов профилактики.

В завершение заседания были рассмотрены результаты работы органов государственной власти по реализации комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе коррупционного характера, при реализации региональных проектов.

20.02.2020

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