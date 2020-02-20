В Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области поступило письмо ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики с материалами проверки по жалобе по факту выгрузка отходов животноводческого производства на территории Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района. Из материалов проверки следует, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 66,55 га, который житель Моргаушского района взял в аренду у администрации Шатьмапосинского сельского поселения на 49 лет, вывозится птичий помет с птицефабрики Чебоксарского района. Жители жалуются, как следует из материалов проверки, на «невозможный запах». В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора.

Специалистами Управления Россельхознадзора будет проведен рейдовый осмотр данного земельного участка по соблюдению требований земельного законодательства.

20.02.2020

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