Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области напоминает, на что следует обращать внимание, отправляясь на елочный базар, как правильно выбрать новогоднюю елку, чтобы она как можно дольше оставалась зеленой и радовала глаз.

Предпочтение стоит отдавать только свежесрезанному дереву. Оно не скоро начнет желтеть и сбрасывать иголки. Определить свежесть среза достаточно просто: нужно провести рукой против роста иголок и посмотреть, много ли их осыплется. У свежесрезанного дерева количество упавших иголок будет минимальным.

Приобретать елку необходимо только в светлое время суток. Только так можно оценить целостность коры ствола, рассмотреть разветвления, пучки хвоинок, наличие ходов в стволе и насекомых в них.

Добавим, что в Чебоксарах с 18 декабря на территории ТК «Шупашкар» начал работать один из елочных базаров столицы Чувашии. Главные атрибуты Нового года можно будет приобрести до 31 декабря.

Также елки продают вблизи дома 7/2 по ул. Ильбекова, в районе д.47 по Эгерскому б-ру, в районе д. 22 по ул. Хузангая.

Все деревья специально выращиваются в питомниках для встречи Нового года и имеют сертификаты.

20.12.2019

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