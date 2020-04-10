Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии по новой коронавирусной инфекции работает по следующим телефонам: 8(8352) 58-24-48, 58-51-66.

С момента открытия горячей линии (5 марта 2020 года) на неё обратилось более 2800 граждан. Из них 1679 звонков поступило с 1 по 9 апреля.

Рейтинг самых популярных вопросов и ответы на них

Заявитель, его родственники или знакомые прибыли из других регионов. Что делать? Нужно ли соблюдать самоизоляцию?

Указом Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020 №92 (с внесенными изменениями от 07.04.2020, указ №98) с 7 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане, прибывшие на территорию Чувашии из иных субъектов РФ, ОБЯЗАНЫ соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Можно ли осуществлять деятельность в рамках введенных ограничений? Какие организации имеют право работать, а какие нет?

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.04.2020 №291-р. По данному вопросу рекомендуем обратиться в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Почему в аптеках нет масок?

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиками регулируют аптечные сети. Рекомендуем по данному вопросу обратиться в Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, ФГУП «Фармация», Управление Росздравнадзора по Чувашской Республике — Чувашии.

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?

Чувство усталости;

Затруднённое дыхание;

Высокая температура;

Кашель и/или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Как передаётся коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности. Например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произошла от животных. Предположительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Возможно ли самостоятельно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции?

Здоровые граждане могут обследоваться в Центре СПИД (Чебоксары, пр. Ленина, д. 32а). Телефон регистратуры: (8352) 62-41-10 (для уточнения порядка приема). Для больных (в т.ч. для тех, кому необходима экстренная помощь) тестирование проводится при показаниях по решению терапевта (врача скорой помощи). Идти в поликлинику не нужно. Необходимо вызвать врача на дом по месту жительства. Забор анализа также осуществляется на дому. Лаборатория Управления Роспотребнадзора с жителями напрямую не работает.

В магазинах и аптеках завышают цены на товары. Куда нужно обращаться?

Контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в области оказания различных услуг (консалтинг, охрана, адвокатура и др.), а также в сфере здравоохранения осуществляет федеральная антимонопольная служба.

Кто осуществляет контроль за лицами, находящимися под наблюдением в режиме самоизоляции?

Контроль за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов возлагается на участковых уполномоченных полиции, которые осуществляют надлежащий надзор, разъясняют условия изоляции на дому и последствия нарушения режима.

Могу ли я выйти до ближайшего магазина, чтобы купить продукты?

В соответствии с Указом Главы Чувашии от 07.04.2020 № 98 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020 г № 92» обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания) не распространяется на случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом.

Можно ли ходить в больницу самостоятельно?

Согласно Указу № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» с 7 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Можно ли уехать на дачу для самоизоляции?

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Как правильно носить медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске (например, чтобы снять её) вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

Самое важное — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, не касайтесь лица.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

10.04.2020

www.tavanen.ru