Об этом сообщила вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева 24 июля на очередном заседании оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

По поручению Олега Николаева продолжают работать мобильные группы оперативного штаба. В ходе осмотра торговых объектов из 49 магазинов по всей республике в 22 были выявлены нарушения. Проверки показали, что масочный режим не соблюдается в магазинах Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Янтиковского районов.

Алла Салаева также отметила, что по сравнению с прошлой неделей темп заболеваемости снизился на 1.2 %. Тем не менее, некоторые районы, несмотря на активную работу мобильных групп по осмотру торговых объектов и общественного транспорта, остаются на лидирующих позициях по количеству вновь заболевших людей. Так, например, в Ядринском районе 20 мобильных групп поверили за неделю 149 объектов и не выявили ни одного нарушения.

«Это говорит о том, что мобильные группы и качество проверок существуют только на бумаге. Но есть и позитивный пример. В Урмарском районе работают 17 мобильных групп, которые проверяют в среднем за неделю до 50 объектов и действительно выявляют нарушения. Еще раз хочу отметить, что вопрос не в том, чтобы наказать, а в том, что люди, которые оказывают услуги и жители, не до конца понимают какие правила они должны соблюдать и наша задача провести хорошую разъяснительную работу», — подчеркнула Алла Салаева.

Олег Николаев поддержал вице-премьера и обратил внимание присутствующих на то, что в республике прослеживается расслабленность и успокоенность.

«В связи с этим хочется обратиться к уважаемым предпринимателям, которые обещают выполнять все требования и соблюдать все необходимые меры, но забывают об этом после принятия решения о возобновлении деятельности: так нельзя, коллеги, работать! Надо быть ответственными прежде всего перед самими собой и теми людьми, которым Вы оказываете услуги!», — заявил руководитель региона.

В свою очередь, врио Главы Чувашии напомнил, что в случае продолжения развития событий в таком же духе для того, чтобы недопустить распространение коронавируса потребуются более жесткие решения.