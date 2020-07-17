При анализе обращений граждан, поступивших на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Чувашии, и мониторинга сети Интернет отмечено большое скопление граждан на месте работы светомузыкального фонтана на Красной площади в дневное и вечернее время, не соблюдение масочного режима и дистанцирования гражданами.

Как сообщает Роспотребнадзор Чувашии, главе администрации города Чебоксары дано предложение рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений режима работы светомузыкального фонтана на Красной площади г. Чебоксары и обеспечить соблюдение социальной дистанции гражданами.

За прошедшую неделю специалистами Управления и его территориальных отделов в ходе ежедневных рейдов совместно с сотрудниками администрации и полиции районов и городов было осмотрено более 100 объектов торговли и общественного питания (летних кафе). Выявлены нарушения: несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептиков, несоблюдение посетителями социальной дистанции, не проведение термометрии работников, нарушение режима дезинфекции помещений на предприятиях торговли городов Чебоксары, Цивильск, Красноармейского, Батыревского, Комсомольского районов.

На предприятиях торговли в городах Новочебоксарск, Канаш, в Аликовском, Ибресинском районах нарушений не выявлено.

При проведении осмотра места организации выездной торговли с оказанием услуг общественного питания ООО «Общепит» Цивильского райпо выявлено, что у продавцов отсутствовали маски, столы были размещены без соблюдения социального дистанцирования, отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. По фактам выявленных нарушений будут приняты меры административного воздействия.

За отсутствие условий для соблюдения личной гигиены (мытья рук) работников, условий для обработки и мытья рабочего инвентаря, хранения готовых блюд и полуфабрикатов (сырья) для приготовления блюд в отношении ИП Агаджанян М.Б. (с.Красноармейское, осуществляет в торговой палатке реализацию свежих овощей и фруктов, приготовление мясных блюд на мангале) составлен протокол по ст.6.3 ч.2 КоАП РФ, материал направлен в районный суд.

Во исполнение требования прокуратуры Чувашской Республики специалистами Управления с 17.07.2020 начаты проверки 6 летних кафе города Чебоксары.