Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые религиозные мероприятия

14 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Управление Роспотребнадзора по Чувашии обратилось с просьбой к религиозным организациям региона оказать содействие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принять меры по временному приостановлению массовых посещений гражданами храмов (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), а также призвать прихожан временно ограничить посещение кладбищ, мест массового паломничества.

В адрес религиозных организаций выданы соответствующие предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  мероприятий.

Рекомендация временно приостановить в регионе проведение массовых религиозных мероприятий в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике — Чувашии от 13.04.2020 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях по предотвращению распространения COVID-2019 в Чувашской Республике» также обращена к врио Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Для профилактики распространения коронавируса врио Главы Чувашии внёс изменения в Указ от 3 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

С 14 апреля 2020 года до особого распоряжения в Чувашии запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей. Гражданам временно запрещается посещать места, предназначенные для проведения богослужений и молитвенных собраний. А вход в культовые здания разрешён только священнослужителям. 

Также для посещения временно закрыты все кладбища на территории Чувашской Республики. А на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

На такие меры пришлось пойти, потому что в Вербное воскресенье во многих храмах республики, несмотря на все рекомендации, были большие скопления людей.

«К сожалению, самосознание, ответственность людей, прежде всего, за свое здоровье и за здоровье окружающих оставляет желать лучшего. Поэтому нам пришлось принимать более жесткие меры», — заявил Олег Николаев.

 Врио Главы Чувашии также поручил проработать вопрос трансляции пасхального богослужения, чтобы все православные смогли присутствовать на службе дистанционно. 

14.04.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости