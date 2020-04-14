Управление Роспотребнадзора по Чувашии обратилось с просьбой к религиозным организациям региона оказать содействие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принять меры по временному приостановлению массовых посещений гражданами храмов (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), а также призвать прихожан временно ограничить посещение кладбищ, мест массового паломничества.

В адрес религиозных организаций выданы соответствующие предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Рекомендация временно приостановить в регионе проведение массовых религиозных мероприятий в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике — Чувашии от 13.04.2020 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях по предотвращению распространения COVID-2019 в Чувашской Республике» также обращена к врио Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Для профилактики распространения коронавируса врио Главы Чувашии внёс изменения в Указ от 3 апреля 2020 года №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

С 14 апреля 2020 года до особого распоряжения в Чувашии запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей. Гражданам временно запрещается посещать места, предназначенные для проведения богослужений и молитвенных собраний. А вход в культовые здания разрешён только священнослужителям.

Также для посещения временно закрыты все кладбища на территории Чувашской Республики. А на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

На такие меры пришлось пойти, потому что в Вербное воскресенье во многих храмах республики, несмотря на все рекомендации, были большие скопления людей.

«К сожалению, самосознание, ответственность людей, прежде всего, за свое здоровье и за здоровье окружающих оставляет желать лучшего. Поэтому нам пришлось принимать более жесткие меры», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также поручил проработать вопрос трансляции пасхального богослужения, чтобы все православные смогли присутствовать на службе дистанционно.

14.04.2020

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