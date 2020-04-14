В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии разъяснили, что под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц в изолированной квартире либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами.

Согласно Указу №92 Главы Чувашской Республики «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», с 7 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации и решением Кабинета Министров Чувашской Республики;случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Чувашской Республики, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении; доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременным женщинам).

В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками – перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета и др.), регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющими или моюще-дезинфицирующими эффектом.

14.04.2020

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