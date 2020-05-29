Сегодня, 28 мая, на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач по Чувашии Надежда Луговская заявила, что на данном этапе нужно сохранить работу дежурных групп и не открывать полностью детские сады.

«При необходимости нужно расширить количество дежурных групп и принимать туда детей, у которых оба родителя работают. Совместно с Минздравом будет сегодня подписан приказ по допуску детей в дошкольные образовательные учреждения. Это касается вопроса получения справок об отсутствии контактов с инфицированными в заочном виде», – отметила Надежда Луговская.

Она пояснила, что в детских садах будет решен вопрос и с медицинским обследованием детей, вновь поступивших в дежурную группу. Проводить осмотр будет врач прямо на месте.

29.05.2020

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