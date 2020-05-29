Роспотребнадзор предостерег от открытия детских садов

29 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня, 28 мая, на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач по Чувашии Надежда Луговская заявила, что на данном этапе нужно сохранить работу дежурных групп и не открывать полностью детские сады.

«При необходимости нужно расширить количество дежурных групп и принимать туда детей, у которых оба родителя работают. Совместно с Минздравом будет сегодня подписан приказ по допуску детей в дошкольные образовательные учреждения. Это касается вопроса получения справок об отсутствии контактов с инфицированными в заочном виде», – отметила Надежда Луговская.

Она пояснила, что в детских садах будет решен вопрос и с медицинским обследованием детей, вновь поступивших в дежурную группу. Проводить осмотр будет врач прямо на месте.

29.05.2020

www.tavanen.ru 

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