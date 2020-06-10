Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская 10 июня в ходе заседания Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. При этом Надежда Луговская уточнила, что «имеется в виду официальное открытие пляжей, со всей сопутствующей инфраструктурой».

Кроме того, руководитель ведомства предложила начинать летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях республики не ранее третьего этапа снятия ограничений, когда эпидемиологическая обстановка окончательно стабилизируется.

Между тем, 15 детских оздоровительных организаций Чувашии уже начали активную подготовку к приему детей. Продолжается дооснащение лагерей согласно требованиям Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, на прошлой неделе Олег Николаев лично проинспектировал, как организована эта работа в загородных лагерях республики.

На совещании также обсудили вопрос празднования государственного праздника Дня России – 12 июня в условиях пандемии. Традиционно это мероприятие проходило очень масштабно. В этом году согласно рекомендациям Роспотребнадзора, сценарий празднования пришлось изменить.

«Предлагаем ограничить проведение массовых торжеств. Официальные мероприятия конечно будут, но проходить они должны только с участием должностных лиц, без скопления граждан. Праздник необходимо провести в онлайн режиме», — отметила Надежда Луговская.

10.06.2020

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