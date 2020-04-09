В Чувашии 9 апреля были подтверждены результаты 15 госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в республике зарегистрирован 31 случай заражения COVID-2019, а также 3 случая заражения у лиц, приехавших в Чувашию из Москвы, по результатам сданных там анализов. Один заболевший выздоровел.

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии вынесено постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике «О введении ограничительных мероприятий на объектах здравоохранения Чувашской Республики».

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии, госпитализация больных проводится в инфекционные стационары БСМП, БУ «ГДБ №2» и Новочебоксарской городской больницы, заключительная дезинфекция в очагах COVID-2019 (ЛПУ, места общего пользования жилых многоквартирных домов), установление круга контактировавших с больными лиц, изоляция их в медицинских организациях и по месту проживания, медицинское наблюдение за контактными в течение 14 календарных дней, отбор материала и лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию.

Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии проведено более 3000 лабораторных исследований.

По состоянию на 9 апреля под медицинским наблюдением находятся 514 контактных с больными, а также 300 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

9 апреля контактировавшим с больными вынесено более 100 постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

9.04.2020

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