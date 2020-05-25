Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии по новой коронавирусной инфекции работает по следующим телефонам: 8(8352) 58-24-48, 58-51-66.

С момента открытия горячей линии (5 марта 2020 года) на неё обратилось более 5500 граждан.

Больше всего вопросов относится к следующим темам: обследование на коронавирусную инфекцию; обеспечение режима изоляции; «масочный режим», эпидситуация; меры профилактики и др. В то же время около 80% поступивших обращений не относятся к компетенции Управления.

Вопросы и ответы

Почему в общественном транспорте требуют находиться в маске?

В ситуации, обусловленной необходимостью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, большое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в числе которых и ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» от 03.04.2020 № 92 с 12 мая 2020 года до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах массового скопления, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ.

В магазинах покупателям без масок отказывают в обслуживании. Не является ли это нарушением прав потребителей?

Роспотребнадзор разъяснил правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

В том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулируемых нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента введенных в установленном порядке правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Где можно платно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции?

Исследования на новую коронавирусную инфекцию на возмездной основе по желанию граждан (не по медицинским показаниям) в республике проводит БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии (г. Чебоксары, Московский проспект, д. 9. Телефон регистратуры: (8352) 45-95-58. Телефон приёмной: 8352) 58-16-11).

С 21 мая диагностику COVID-19 на добровольной основе проводит БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии (г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6). Исследование выполняется строго по предварительной записи по телефонам: (8352) 58-02-44, 58-37-45 (с 08.00 до 16.00).

В условиях самоизоляции появилась задолженность по оплате услуг ЖКХ. Что можно предпринять в данном случае, чтобы избежать начисления пени за просрочку?

Правительством Российской Федерации до 1 января 2021 года в России введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ. Это значит, что приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Также принято решение о продлении гражданам-получателям субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на получение указанных субсидий без дополнительного подтверждения, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Родственники, знакомые прибыли из других регионов. Что делать? Нужно ли соблюдать самоизоляцию?

Указом Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020 №92 (с внесенными изменениями от 07.04.2020, указ №98) с 7 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане, прибывшие на территорию Чувашии из иных субъектов РФ, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Кто осуществляет контроль за лицами, находящимися под наблюдением в режиме самоизоляции?

Контроль за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов возлагается на участковых уполномоченных полиции, которые осуществляют надлежащий надзор, разъясняют условия изоляции на дому, а также последствия нарушения режима.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в общественных местах. Максимально сократите прикосновения к находящимся там поверхностям и предметам. В местах скопления людей используйте маску и соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м).

25.05.2020

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