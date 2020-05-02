Роспотребнадзор назвал причины чёрного дождя в Чувашии

2 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев
Управление  Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии сообщает, что в связи с выпадением осадков в виде черного дождя отобраны пробы воды из общественных шахтных колодцев с. Батырево Батыревского района и д. Малые Кошелеи Комсомольского района Чувашской Республики.
 
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии, проведены лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии в Чувашии по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям. Органолептические и токсикологические показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.
 
В соответствии с комментарием начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Дмитриевны Мокеевой, выпадение черного дождя вызвано усиленным ветровым режимом, при котором произошло поднятие пыли с пересохшего верхнего слоя почвы, на котором нет еще интенсивного травяного покрова. В указанных районах Чувашской Республики почвы черноземные, основная зона осадков там не проходила. Выпадение черного дождя не связано с выбросами предприятий и пожарами.
Ранее пользователи в социальных сетях публиковали фото последствий чёрного дождя в Чувашии  из разных муниципалитетов.  
2.05.2020
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