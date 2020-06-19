Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в Чувашской республике на протяжении семи дней – с 25 июня по 1 июля 2020 года. С учетом пандемии коронавируса на площадках для избирателей будут созданы безопасные условия для реализации их электоральных прав. Соответствующие рекомендации представила на совещании Оперштаба республики по борьбе с ковид 19 июня руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Она сказала, что правила утверждены на федеральном уровне и согласованы председателем ЦИК РФ. В целом профилактика COVID-19 во время голосования по поправкам в Конституцию РФ заключается в соблюдении режима дезинфекции, социального дистанцирования и обеспечении всех участников, в том числе, и членов участковых комиссий и наблюдателей, средствами индивидуальной защиты. На входе на избирательные участки предусмотрена обязательная процедура измерения температуры тела бесконтактными термометрами.

«Запас масок должен быть рассчитан на смену через каждые три часа, а перед выходом с избирательного участка должны быть установлены урны для их сбора и последующей безопасной утилизации», — напомнила Надежда Луговская.

Кроме того, она добавила, что часть избирателей будут голосовать на дому. Поэтому для их нужно заранее скомплектовать индивидуальные наборы в запаянных полиэтиленовых пакетах, включая антисептики.

«Нужно организовать работу таким образом, чтобы участники голосования успели проголосовать и выйти из помещения за 15 минут», — подытожила Надежда Луговская.

В свою очередь Председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков отметил, что основная работа по подготовке ко Всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ уже проделана.