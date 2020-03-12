Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекцией среди учащихся МБОУ «Средняя образовательная школа №50».

На 12.03.2020г. за медицинской помощью обратились 26 человек, из них 19 госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций г. Чебоксары.

Как сообщает ведомство, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводится проверка пищеблока, учебных помещений. На проведение лабораторного исследования отобраны пищевые продукты, суточные пробы, смывы с объектов окружающей среды и оборудования пищеблока, проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока.

При проведении расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов. Организацию питания осуществляет ООО «Комбинат школьного питания № 3».

12.03.2020

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