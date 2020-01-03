5 января в Чувашии пройдут ежегодные республиканские соревнования «Рождественская гонка» по лыжным гонкам. Сильнейшие лыжники выйдут на трассу республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Спортсмены разыграют медали в четырёх возрастных группах: среди юношей и девушек среднего возраста (2004-2005 гг.р.), старшего возраста (2002-2003 гг.р.), юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В программе соревнования — гонка свободным стилем. В зависимости от возраста мужчины, юниоры и юноши определили сильнейших на дистанциях 15, 10 и 5 км. Женщинам, юниоркам и девушкам предстояло выявить лидеров на дистанциях 10, 5 и 3 км.

Начало стартов в 11.00. Подведение итогов и награждение победителей и призеров намечено на 14.00.

3.01.2020

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