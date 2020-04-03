РЖД отменили ряд поездов, курсирующих до Чувашии.

В частности, отменяется движение поезда 683/684 Чебоксары-Канаш. Отменяется его курсирование со станции Канаш с 10 апреля до 12 декабря, из Чебоксар — с 11 апреля по 12 декабря.

Временно сокращена периодичность курсирования поезд следованием Москва-Чебоксары 72/71.

Поезд будет отправляться из Москвы с 8 по 24 апреля по понедельникам, средам и пятницам. С 26 апреля по 10 мая ­– ежедневно, 11 июня. С 11 мая по 12 декабря ­– по понедельникам, средам и пятницам.

Из Чебоксар будет отправляться с 9 по 26 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 27 апреля по 11 мая ­– ежедневно, 12 июня, с 12 мая по 12 декабря ­– по вторникам, четвергам, воскресеньям.

Поезд 683/134 Чебоксары-Санкт-Петербург отменяется из Северной столицы с 9 апреля до 12 декабря, а из Чебоксар с 11 апреля до 12 декабря.

По-прежнему ежедневно будет ходить фирменный поезд 53/54 «Чувашия», изменения его не коснутся.

3.04.2020

www.tavanen.ru