13 июня по видео-конференц-связи врио Главы Чувашии Олег Николаев пообщался с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) муниципальных образований.

Во вступительном слове Олег Николаев отметил, что эти люди хорошо знают о проблемах родной деревни или села, о нуждах местных жителей, поэтому данные институты имеют большое значение для развития республики.

Благодаря прямой линии старосты смогли задать руководителю региона волнующие вопросы. Они говорили о состоянии подъездных дорог к населенным пунктам, желании построить новые детские площадки, реконструкции водонапорных башен и др.

От ряда муниципалитетов поступили предложения о выделении дополнительных денежных средств на нужды территорий в честь 100-летия Чувашской автономии. Олег Николаев принял решение эту идею поддержать.

«При вас даю поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем», – отметил врио Главы Чувашии. При этом по его словам, сумма средств для районных центров и городов будет рассчитана отдельно. Более детально подходы к распределению финансирования обговорят уже в понедельник в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства.

Олег Николаев подчеркнул, что решение, куда потратить эти деньги, нужно будет принимать совместно с местными жителями.

В ходе совещания врио Главы Чувашии также пообещал взять на личный контроль выделение средств на замену и ремонт водонапорных башен и тут же дал поручение Минприроды и Минстрою Чувашии разработать правила и порядок реконструкции этих объектов. Тем более что деньги в бюджете на эти цели будут заложены.

Олег Николаев заключил, что такие встречи со старостами теперь будут проводиться на регулярной основе.

13.06.2020

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