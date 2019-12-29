В Чебоксарах ДТП произошло 28 декабря около 16 часов 18 минут по улице Калинина. Как сообщает МВД по Чувашии, 10-летний чебоксарец переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. После совершения наезда водитель иномарки с места происшествия скрылся. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки полицейским удалось установить местонахождение автомобиля «Форд Фокус» и его 27-летнего владельца.

По факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, решается вопрос о его аресте. Водитель освидетельствован, установлено состояние алкогольного опьянения. Ранее чебоксарец привлекался к уголовной ответственности и только за 2019 год имеет 20 фактов нарушений ПДД.

29. 12.2019

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