Глава администрации Чебоксар Олег Ладыков подписал постановление, согласно которому Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары необходимо организовать с 20 июня по 31 августа 2020 года перевозки пассажиров речным транспортом в городе Чебоксары через реку Волгу по маршрутам «Чебоксары – пос. Сосновка», «Чебоксары – Пляж Левобережный».

До 15 июня в администрации будут приниматься заявки от желающих осуществлять речные перевозки на левый берег Волги. Победителю конкурса компенсируют 7,9 млн рублей.

29.05.2020

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